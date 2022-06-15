الاحتلال يفرج عن شبان مقدسيين بشروط

وطن: أفرجت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، عن شبان مقدسيين، بشرط الابعاد والحبس المنزلي والكفالات المالية.

وقال شهود عيان من قرية العيسوية، إن شرطة الاحتلال أفرجت اليوم عن كل من محمد صلاح داري ووديع داوود عليان وعزيز غسان عليان، بشرط الحبس المنزلي لمدة أسبوع، ودفع كفالة نقدية قيمتها ألف شيكل لكل واحد منهم، والتوقيع على كفالة قيمتها 5 آلاف شيكل.

ومددت سلطات الاحتلال اليوم توقيف الشابين يوسف موسى عليان وصالح ماجد أبو الحمص حتى يوم الجمعة القادم، وجميعهم اعتقلوا في التاسع من الشهر الجاري.

كما أفرجت شرطة الاحتلال اليوم عن الشاب يزن البنا من حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى 60 يوما، ودفع كفالة مالية قيمتها 500 شيكل.

وكانت مخابرات الاحتلال استدعت الشاب يزن البنا أمس للتحقيق، ومددت توقيفه لليوم لعرضه أمام المحكمة التي قضت بابعاده.

في السياق، أفرجت سلطات الاحتلال في سجن النقب اليوم عن الأسير محمود جمال غيث من حي الثوري ببلدة سلوان، بعد اعتقال اداري دام شهرين.

كما مددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف إمام ومؤذن مسجد شعفاط الشيخ محمود فلاح أبو خضير (61 عاما) وشقيقه الدكتور سليمان أبو خضير حتى يوم الأحد المقبل. علما أنهما اعتقلا قبل خمسة أيام.