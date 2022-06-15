داني ألفيش يعلن رحيله عن برشلونة

وطن: أعلن الظهير البرازيلي الدولي المخضرم داني ألفيش، اليوم الأربعاء، رحيله عن نادي برشلونة الإسباني للمرة الثانية بعد عودته إليه العام الماضي.

وعاد ألفيش (39 عاما) للدفاع عن ألوان النادي الكتالوني في نوفمبر الماضي بطلب من المدرب تشافي، بعقد قصير الأمد حتى نهاية الموسم الفائت.

وكشف الفيش بأنه لن يجدد عقده لموسم إضافي وقال عبر حسابه على "إنستغرام": "أود توجيه الشكر إلى جميع العاملين في النادي للفرصة التي منحنوني إياها للعودة إلى هذا النادي وارتداء قميصه مجددا، لا تدرون مدى سعادتي".

وخاض ألفيش 408 مباراة في صفوف برشلونة على فترتين، كانت الأولى من 2008 إلى 2016 عندما عاش الفريق حقبة ذهبية بإحرازه لقب الدوري الإسباني 6 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس إسبانيا 4 مرات.

ولا يزال ألفيش يدافع عن ألوان منتخب البرازيل وخاض المباراتين الوديتين الأخيرتين ضد اليابان وكوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي، ومن المتوقع أن يكون ضمن التشكيلة الرسمية التي ستشارك في مونديال قطر المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.