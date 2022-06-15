ارتفاع سعر الذهب 1.7% بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة

وطن: ارتفعت أسعار الذهب 1.7 ٪ إلى 1839.55 دولار للأوقية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ لمكافحة التضخم، في سابقة لم تحصل منذ العام 1994.

وقبل أيام، بدا أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد.

لكن أرقام مايو التي صدرت الجمعة، كانت بمثابة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مع 8.4 % على أساس سنوي و1% على أساس شهري، وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

المصدر: RT