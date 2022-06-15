البنك الإسلامي الفلسطيني يرعى فعاليات مهرجان جنين للتسوق 2022

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني رعايته لفعاليات مهرجان جنين للتسوق 2022 والتي انطلقت اليوم الأربعاء 15/6/2022 وستستمر لمدة 5 أيام بمشاركة العشرات من الشركات والمصانع الوطنية في مختلف المجالات وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة جنين.

وانطلقت فعاليات المهرجان بحضور مساعد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني للفروع زايد شقير ومدير منطقة الشمال ختام أبو عيطة ومدير دائرة التسويق والعلاقات العامة إبراهيم سلمان ومدير فرع جنين مصطفى حبايبة.

ويضم المهرجان جناح خاص بالبنك سيقدم من خلاله عروضاً لزائري المهرجان حول خدماته وحملاته المختلفة بالإضافة للعديد من الأنشطة التفاعلية والمسابقات.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن رعاية البنك لمهرجان جنين للتسوق تأتي انطلاقاً من أهميته في تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية المهرجان في تعزيز التوجه نحو المنتجات والصناعات الوطنية وهو ما ينعكس على تنشيط الدورة الاقتصادية.

وأضاف السعدي:" المهرجان يحول جنين إلى ساحة للتسويق والتسوق والسياحة ودعم الصناعات المحلية، ولا بد أن قدم شكرنا لغرفة تجارة وصناعة جنين التي تحرص على تنظيم هذا الحدث الاقتصادي المهم بشكل سنوي".

ودعا السعدي المواطنين لزيارة جناح البنك الإسلامي الفلسطيني في المهرجان للاطلاع على الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية المتميزة التي يوفرها البنك والتمتع بالأنشطة والمسابقات الترفيهية التي ستنظم في الجناح.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي" و"أفضل بنك رقمي" في فلسطين عن العام 2021 وفقاً لمجلة International Business Magazine