"خضوري" والمجلس الثقافي البريطاني يوقعان مذكرة تفاهم دائرة الإعلام

وطن: وقعت جامعة فلسطين التقنية خضوري ممثلة بنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أ.د. سائد ملاك مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني ممثلاً بالمدير الإقليمي مارتن دالتري، وذلك بحضور مساعد رئيس الجامعة للتعاون الدولي د. ضرار عليان، وعميد كلية الآداب د. جعفر أبو صاع، وعميد التخطيط والتطوير د. سائد الخياط، ورئيس قسم اللغات أ. سماح جرّاد، وكل من مدير ومساعد برامج اللغة الإنجليزية في المجلس أ. رنا بدوان، وأ. رزان التميمي.

ورحب أ.د. ملاك بالوفد، مشيداً بإنجازات المجلس البريطاني في فلسطين بشكل عام، وعلى صعيد التعاون المشترك والدائم مع جامعة خضوري على وجه الخصوص، مبديا رغبة الجامعة في تعميق العلاقات الأكاديمية مع المجلس الثقافي البريطاني عن طريق الترويج لبرامج المجلس، وخاصة برنامج منح الماجستير والدكتوراة HESPAL من خلال عقد ورشات عمل ولقاءات تعريفية بالمنحة وشروطها وامتحان ال IELTSوأجزائه المختلفة وطريقة التقدم له.

ومن جهته، عبر دالتري، عن أهمية تطوير اللغة الإنجليزية لخريجي الجامعات من مختلف التخصصات؛ وذلك لمساعدتهم في استكمال دراساتهم العليا، وتمكينهم من مواكبة التغيرات المختلفة في سوق العمل، وخاصة التوجه للعمل عبر الإنترنت، والذي يعد أساس المذكرة الموقعة بين المجلس الثقافي البريطاني وجامعة خضوري.

وقدمت أ. سماح جرّاد عرضا موجزا لآلية تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الجامعة والمجلس الثقافي البريطاني، والتي تعد تطبيقاً عملياً لدورة "تدريب المدربين" المنعقدة مسبقاً من قبل المجلس البريطاني حول اللغة الإنجليزية واستخداماتها في بيئة العمل وخاصة العمل عبر الانترنت.

وفي نهاية الزيارة، اصطحبت دائرة العلاقات العامة وفد المجلس البريطاني في جولة ميدانية على كليات ومرافق الجامعة، للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الجامعي عن كثب وعلى التطور العمراني الذي تشهده الجامعة على الأصعدة كافة.