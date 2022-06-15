افتتاح مهرجان جنين الثالث للتسوق

وطن: افتتح محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ورئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر، اليوم الأربعاء، مهرجان جنين الثالث للتسوق 2022، الذي نظمته الغرفة التجارية.

وجرى الافتتاح بحضور: رئيس اتحاد الغرف الصناعية التجارية الفلسطينية عمر هاشم، ورئيس بلدية جنين نضال عبيدي، ونائب قائد المنطقة المقدم محمد بزور، ومدراء وممثلي المؤسسات الرسمية المدنية والأمنية والأهلية، وممثلين عن المؤسسات الشريكة والرعاة.

وثمن المحافظ جهود وتعاون المؤسسات بإقامة هذا الحدث الاقتصادي في محافظة جنين الصامدة، الذي يمثل صورة من صور الصمود أمام غطرسة الاحتلال وممارساته وقيوده المفروضة على أبناء شعبنا. وأكد أن هذه التظاهرة تسهم بدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني ودعم المنتج الوطني.

وأضاف، إن الاحتلال يسعى لسرقة التاريخ، تاريخ شعبنا وأن معركتنا مع الاحتلال على الرواية الفلسطينية، داعيا الى انتزاع الفرح من الاحتلال، وقال: بالإرادة والعزيمة والقوة والتصميم نستطيع مواجهة الاحتلال، والعمل على تعزيز وحدتنا الوطنية ومحاربة الأبواق التي تسعى الى إثارة الفتن.

كما الى العمل على التنمية الاقتصادية والتجارية، لأن هذا المهرجان يشكل انطلاقة نحو البناء والتنمية والتطوير، وزرع الأمن والأمان والاستقرار وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد الرجوب أن رسالة المهرجان تندرج في إطار تعزيز صمود أبناء شعبنا، ودعما لفخامة الرئيس محمود عباس، للاستمرار في النضال والدفاع عن أرضنا وثوابتنا، ولنقول أن محافظة جنين آمنة تستمع بالأمن والنظام من خلال جهود المؤسسة الأمنية.

وأضاف: "سنبقى داعمين للمواطن وتحقيق كافة سبل التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص لإحداث التنمية ورسم عواملها الاقتصادية".

وقال أبو بكر، إن المهرجان جاء نتيجة جهود جبارة من الغرفة التجارية وشركائها من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية للمحافظة.

وأضاف، إن هذه الفعاليات الاقتصادية ستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزز الحركة التجارية لمحافظة جنين، بمشاركة أكثر 65 شركة ومصانع، من الضفة وأراضي عام 1948، وهو تقليد سنوي يتم في محافظة جنين، وسيكون أضخم مهرجان تسوق يقام في الضفة من خلال تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الوطنية وتوفيرها بسعر منافس تحت سقف واحد، وبهدف دعم منتجنا الوطني، والسعي إلى تنشيط حركة التسوق.

من جهته قال، هاشم: إن رسالة هذا المهرجان مفادها أن جنين قائمة وصامدة ومتحدية الاحتلال وعدوانه بأننا باقون ولن ننحني، وأن جنين نموذج مميز تقاوم بيد وتبني بيد مؤسسات الدولة، وتؤكد على الحياة والفرح والأمل بالرغم من منغصات الاحتلال.

وتجول المحافظ والحضور داخل المعرض الذي تشارك فيه أكثر من 65 شركة وطنية إضافة تخصيص زوايا ترفيهية لأطفال طيلة افتتاح المعرض الذي يستمر مدة خمسة أيام ويفتح أبوابه أمام المتسوقين من الساعة الثانية ظهرا من كل يوم حتى منتصف الليل