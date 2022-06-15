الاحتلال يدين الأسير الحلبي بالانتماء لحماس و"مساعدتها في الحرب"

وطن: أدانت محكمة الاحتلال في بئر السبع، اليوم الأربعاء، في جلستها الـ170، الأسير من غزة محمد حلبي عضو مؤسسة الرؤيا العالمية بغزة، بزعم "ارتكاب سلسلة من الجرائم الأمنية".

وذكر موقع "والا" أن المحكمة وجهت إلى الأسير، الذي دخل عامه السابع في الاعتقال، عدة تهم منها الانتماء إلى "حماس" ومساعدتها في الحرب والاتصال بوكيل أجنبي، إضافة إلى "ارتكاب جرائم أسلحة".

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الحلبي (44 عامًا) قبل 6 سنوات وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي استمر لمدة 52 يوما، ويقبع حاليًا في معتقل "ريمون" بظروفٍ قاسية.

وجرى توجيه تهم إلى الحلبي تتعلق بتحويل ملايين الدولارات المخصصة للمساعدات التنموية إلى مجموعات مسلحة في قطاع غزة، بحسب مزاعم إسرائيلية.

وطالبت العديد من المؤسسات الدولية، سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الحلبي .