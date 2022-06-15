الاحتلال يعتقل رئيس اللجنة الشعبية في عرابة بالداخل المحتل مجدي خطيب وزوجته

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء عضو اللجنة الشعبية في مدينة عرابة البطوف بالداخل الفلسطيني المحتل مجدي خطيب وزوجته.

وأفادت مصادر محلية بان شرطة الاحتلال اقتحمت منزل خطيب واعتقلته هو وزوجته واقتادتهما لمكان مجهول، دون أن تبدي أسباب الاعتقال.

يذكر أن خطيب كان مبعدا بقرار من محكمة الاحتلال عن مدينة عرابة، على خلفية حمايته ونشاطه في مواجهة اقتحامات المستوطنين لمقبرة الصديق في المدينة، وعاد بعدما أنهى فترة الإبعاد.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال خطيب قبل نحو شهر بتهمة "التحريض"، ثم أطلقت محكمة إسرائيلية بعكا سراحه بشروط مقيدة منها الإبعاد عن مقبرة الصديق لمدة 7 أيام.