مجلس أمناء جامعة النجاح يقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق بأحداث الجامعة برئاسة عمار دويك 

وطن: قرر مجلس أمناء جامعة النجاح اليوم الأربعاء تشكيل لجنة تقصي حقائق فورية بالإحداث الاخيرة التي شهدتها الجامعة، برئاسة عضو مجلس الأمناء الدكتور عمار الدويك، على أن تنهي اللجنة أعمالها وترفع تقريرها إلى المجلس في حد أقصاه يوم الأحد 19 حزيران، وأن يتضمن تقرير اللجنة توصيات باتخاذ قرارات واضحة، ووضع حلول جذرية للأزمة الحالية، تضمن عدم تكرار هذه الأحداث المؤسفة في المستقبل.

ودعا مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية في ختام اجتماع عقده اليوم بهذا الخصوص، فصائل وفعاليات العمل الوطني والإسلامي تجنيب الجامعة وكافة الجامعات الفلسطينية أي تجاذبات سياسية خارجة عن الإطار التعليمي والأكاديمي، وأكد على ضرورة تحييد الحرم الجامعي من أية أعمال عنف تضر بالمسيرة التعليمية والنسيج المجتمعي الجامعي.

ووجه مجلس الأمناء إدارة الجامعة ولجنة الاستئناف بالنظر بروح القانون للحفاظ على مستقبل المفصولين من الجامعة، داعيا جميع الأطراف إلى ضرورة الحفاظ على مقدرات الجامعة، وعدم الانجرار نحو أية تصرفات غير مسؤولة من شأنها التصعيد وإثارة الفتن، مهيبا بالجميع الالتزام بضبط النفس ووضع مصلحة الجامعة وطلبتها وكوادرها نصب أعينهم.

واكد مجلس الأمناء انه يتطلع إلى نتائج لجنة تقصي الحقائق في الموعد المحدد أعلاه، والتي من شأنها إظهار الحقائق كما هي واتخاذ القرارات اللازمة، وأكد المجلس على دوره في الحفاظ على تاريخ وسيرورة جامعة النجاح ومكانتها الوطنية والإقليمية والعالمية وتحصينها من أي مناكفات.

وقال مجلس الأمناء انه تابع الأحداث الأخيرة التي حصلت على بوابات الجامعة يوم 14 حزيران الجاري.

واضاف بانه ينظر ببالغ الخطورة للأحداث والتصرفات غير المسؤولة التي تفتقر إلى التحلي بضبط النفس، مؤكدا احترامه لحقوق الإنسان وضمان الحريات، وحق الطلبة في التعبير عن الرأي، والتزامه الكامل بالأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

وشدد المجلس وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتورطة بهذه الأحداث.