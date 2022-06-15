الاتحاد الأوروبي يوقع مع الاحتلال ومصر اتفاقاً لتصدير الغاز

وطن: قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إنّ حكومة الاحتلال والاتحاد الأوروبي سيوقعان اتفاقاً لتصدير الغاز الطبيعي، اليوم الأربعاء، بينما ذكرت وسائل إعلام مصرية أنّ التوقيع سيكون في القاهرة بمشاركة مصرية وبحضور وزيرة طاقة الاحتلال كارين الحرار، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وكتبت فون دير لاين على "تويتر"، أمس الثلاثاء، عقب اجتماع مع رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت: "غداً سنتخذ خطوة مهمة بتوقيع اتفاق ثلاثي بشأن الغاز بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومصر".

وذكرت القناة العبرية 11، مساء الثلاثاء، أن وزيرة طاقة الاحتلال كارين الحرار، توجهت إلى القاهرة، حيث ستلتقي، اليوم الأربعاء، كلاً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيرها المصري طارق الملا، وعدداً من المسؤولين المصريين.

ويأتي هذا التطور بعد إحراز تقدم كبير، بحسب قناة كان، في مفاوضات تصدير الغاز من دولة الاحتلال إلى أوروبا، بعد تحويله إلى الحالة السائلة عبر المنشآت المصرية، التي تفتقر إليها إسرائيل، مقابل الإلحاح الأوروبي بالحصول على الغاز الإسرائيلي.

ويتزامن توقيع الاتفاق وفقاً لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية المصرية، مع اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيجمع مسؤولين من الدول الثماني أعضاء المنتدى، إضافة إلى مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي.