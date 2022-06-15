التحالف الشعبي للتغيير يدين "الجريمة المتكررة" في جامعة النجاح

وطن: أدان التحالف الشعبي للتغيير "الجريمة المتكررة" في جامعة النجاح، مؤكدا في بيان وصل وطن نسخة عنه حرص الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وأطيافه السياسية على أن تكون جامعاتنا منارات العلم ومعاقل الفكر وحواضن أبطال المقاومة.

وقال الائتلاف "إن ما تكرر حصوله في جامعة النجاح من اعتداءات من قبل رجال أمن الجامعة والأجهزة الأمنية على الطلبة بوعي وتخطيط مسبق، جريمة يندى لها الجبين وخارجة عن كل عرف وطني وأخلاقي وما وقع ما كان ليحصل لولا فشل المنظومة القضائية في محاسبة قتلة نزار بنات والمسؤولين عنهم ولو تم ردع أولئك الذين اعتدوا على المسيرات السلمية في رام الله احتجاجا على اغتيال نزار بنات والدفاع عن الحريات وتقديمهم للمحاكمة" .

وطالب الائتلاف في بيانه بـ"الوقف الفوري لاستخدام العنف ضد طلاب جامعة النجاح، وتحريم استخدام القوة ورش الغاز وإطلاق النار، والتوقيع على على ميثاق شرف يحرم تدخل الأمن في شؤون الطلبة والجامعات" .

وحمل الائتلاف " ادارة الجامعة المسؤولية الكاملة عما جرى في الجامعة ومطالبتها بتوضيح شامل من لما جرى".

وطالب الائتلاف بـ"اعلان موقف صريح من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية ومحافظ نابلس، وبدء التحضير الفوري لاعادة الحياة الديمقراطية في الجامعة بإجراء انتخابات مجلس طلبة في جامعة النجاح".

وطالب الائتلاف بـ"تشكيل لجنة تحقيق وطنية وقضائية محايدة وإحالة المعتدين إلى القضاء، والتأكيد على حرمة جامعاتنا وضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب والطالبات وعدم تدخل الأمن فيها".

ودعا الائتلاف إلى "تفويت الفرصة على العابثين بامن شعبنا وطلبتنا والذين يحاولون جر المجتمع إلى معارك جانبية تلهيهم بعيدا عن تعزيز صمودهم ووحدتهم في مواجهة مشاريع الاحتلال وسياساته الإجرامية ."

