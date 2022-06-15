خلافات بين كوخافي وغانتس

وطن: ذكرت مصادر إعلامية عبرية أن توتراً يعصف بقادة جيش الاحتلال مع بدء السباق لاختيار قائد جديد للأركان خلفاً لقائد الأركان الحالي أفيف كوخافي الذي سينهي مهام منصبه خلال أشهر.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن كوخافي مستاء من قرار وزير الجيش بيني غانتس البدء بإجراء المقابلات سعياً لاختيار قائد جديد الأركان، حيث حاول إقناع غانتس بتأجيل الخطوة في ظل خشيته من تحوله إلى قائد أركان خارج الخدمة قبل انتهاء مهام منصبه في ديسمبر من العام القادم.

وقرر غانتس السير قدماً في البحث عن مرشح مناسب لتولي هذا المنصب وذلك في ظل تأرجح حكومة الاحتلال ومخاوف سقوطها في أية لحظة.

ويخشى غانتس من أن يؤدي الشلل الحاصل في الحكومة بالعجز عن اتخاذ القرار.

بينما قام غانتس باستدعاء مرشحين للمنصب وعلى رأسهم نائب قائد الأركان الحالي وقائد وحدة هيئة الأركان الأسبق الجنرال "هرتسي هليفي"، بينما يخشى من عودة سريعة لبنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم وبالتالي تعيين نائب قائد الأركان الأسبق "إيال زامير" بهذا المنصب الذي يعتبر من المقربين من نتنياهو.