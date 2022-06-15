الرئيس الفنزويلي مادورو يصل قطر بعد زيارته للكويت

وطن: أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وصل الدوحة في زيارة رسمية سيجتمع خلالها مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اجتماع مادورو مع الشيخ تميم سيتناول "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقطر هي ثاني بلد خليجي يزوره مادورو بعد الكويت في أول جولة خارجية كبيرة له منذ سفره إلى روسيا في 2019. وشملت جولته الراهنة تركيا والجزائر وإيران.