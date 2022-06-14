نقابة الصحفيين تستنكر الاعتداء على الصحفي سامر خويره

وطن:ادانت نقابة الصحفيين الاعتداء العنيف الذي تعرض له الزميل الصحفي سامر خويره أمام مستشفى رفيديا في نابلس مساء الثلاثاء، واعتبرته مساً بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، حيث ابلغ المعتدين الصحفي خويره اثناء الاعتداء عليه ان سبب ذلك مواقفه التي يعبر عنها.

وقالت النقابة في بيان وصل وطن نسخة عنه انه استناداً الى متابعتها عبر ممثلها في نابلس الزميل جعفر اشتية تفاصيل الاعتداء على الزميل خويره، ووفقاً لافادته فان المعتدين مدنيين بعضهم معروف بالاسم، فان النقابة تطالب الاجهزة الشرطية والقضائية المختصة بالقيام بدورها بحماية الصحفيين، وسرعة الكشف عن بقية المعتدين على الزميل خويرة وتقديمهم للعدالة.

واكدت النقابة على ضرورة تحييد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية عن اية تجاذابات او خلافات فلسطينية داخلية، اي كانت أسبابها، ومهما كان رأي الصحفي فيها، وجددت دعوتها للصحفيين بعدم الانخراط المباشر في الاحداث الداخلية او الانحياز لأي طرف فيها، وتدعو انطلاقاً من دورها المهني والوطني الى تعزيز الوحدة واللحمة المجتمعية ونبذ كافة أشكال العنف والخلافات، خاصة في ظل ما يتعرض له شعبنا وصفحيينا من بطش الاحتلال.