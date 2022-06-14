ائتلاف النقابة للجميع يدعو المحامين للتظاهر امام المحاكم يوم الخميس ولاعتصام مركزي امام مجمع المحاكم في رام الله الأحد المقبل 

وطن: أكد ائتلاف النقابة للجميع أن عملية اعتقال الزميل المحامي المتدرب أحمد خصيب واختطافه من قبل الأجهزة الأمنية ونقله من مكان توقيفه في رام الله إلى سجن المخابرات في أريحا تندرج ضمن الاعتقال التعسفي.

وقال الائتلاف في بيان وصل وطن نسخة عنه "على ضوء ما تم روايته من زملائنا المحامين في أريحا بالأمس من مشاهدات لآثار تعذيب تعرض له الزميل أحمد خصيب فإن ائتلاف النقابة للجميع يحمل مسؤولية ضمان سلامة الزميل للنائب العام وللنيابة العامة الموقوف على ذمتها الزميل المختطف".

كما وحمل الائتلاف "القضاء الفلسطيني ومجلس القضاء الأعلى هذه المسؤولية بضرورة فتح تحقيق في ملابسات ما تم روايته من شهود عيان عن تعرض الزميل أحمد خصيب للتعذيب و/ أو المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة خلافا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية لعام 1984 والتي انضمت إليها دولة فلسطين والتزمت بأحكام البروتوكول الخاص الملحق بها" داعيا "المؤسسات الحقوقية لمتابعة اعتقال الزميل وفضح أية ممارسات تعذيب قد تعرض لها."

وتابع الائتلاف "من منطلق رفضنا واستنكارنا للاعتقال السياسي بكافة أشكاله ومهما تعددت خلفياته ومكان ممارسته، نؤكد على إدانته لاعتقال الزميل المحامي المتدرب أحمد خصيب وأي مواطن فلسطيني على خلفية نشاطه السياسي الفكري أو النضالي".

ولفت الائتلاف "أمام حالة التأخير غير المبرر في الإعلان عن موقف مجلس النقابة تجاه ملابسات اعتقال زميلنا واتخاذ الخطوات النقابية الكفيلة بالدفاع عن كرامة زميلنا وحقه في الحرية الشخصية والسلامة البدنية والتي تمثل كرامة شعبنا وحريته والتي واجب الدفاع عنها مناط بنقابة المحامين والمحامين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم الفكرية، فإن ائتلاف النقابة للجميع يدعو الزميلات والزملاء إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام جميع المحاكم يوم الخميس الموافق 16/6/2022 الساعة 12 ظهرا، والإعلان عن اعتصام مركزي أمام مجمع المحاكم في رام الله يوم الأحد الموافق 19/6/2022 الساعة 12 ظهرا".

واكد الائتلاف "ان المشاركة بفاعلية في اسناد الخطوات الاحتجاجية المساندة لحرية زميلنا وسلامته البدنية هي رسالة تضامن وحرية وارتقاء برسالة مهنة المحاماة السامية في الدفاع عن الحريات العامة وسيادة القانون".