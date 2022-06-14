المبادرة الوطنية تدين استخدام العنف في جامعة النجاح

وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية أحداث العنف التي شهدتها جامعة النجاح وعبرت عن استهجانها لإقدام أجهزة أمن الجامعة على استخدام العنف ضد طلاب في الجامعة.

وأكدت المبادرة في بيان وصل وطن نسخة عنه على احترام حرمة الجامعات الفلسطينية وحرية الرأي والتعبير دون قيود .

كما أكدت على حق الطلاب في ممارسة النشاطات الوطنية والثقافية والأكاديمية وفي مقدمتها حقهم في إجراء الانتخابات الديمقراطية الدورية لمجالس الطلبة في مواعيدها السنوية.

وقالت المبادرة ان القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وإدارة الجامعات بما فيها ادارة جامعة النجاح مطالبة بالتعاون لتوفير مناخات من الحرية و أجواء تربوية تشجع روح التنافس الشريف والسلمي والتعاون البناء والمساواة في الفرص وتطبيق القوانين بين مختلف الكتل الطلابية بعيدا عن التعصب الحزبي والفئوي، و في إطار احترام روح الوحدة الوطنية، لأن الجامعات هي الحيز الطبيعي التي تتربى فيه الأجيال الشابة والتي يعتمد عليها مستقبل فلسطين.