حزب الشعب يدين احداث العنف في جامعة النجاح ويدعو لمعالجتها بحكمة

وطن اعرب حزب الشعب عن إدانته لأحداث العنف التي شهدتها جامعة النجاح في نابلس، اليوم الثلاثاء، وما رافق ذلك من اعتداء على طلبة الجامعة من قبل عناصر "أمن" الجامعة.

ودعا حزب الشعب في بيان له وصل وطن نسخة عنه إلى التحقيق فيما جرى، مطالبا هيئات الجامعة الادارية والتدريسية والكتل الطلابية كافة، بأقصى درجات التعاون لمعالجة ما جرى بمسؤولية وحكمة، وإعادة الاستقرار للجامعة وتوفير بيئة آمنة لجميع الطلبة والعاملين فيها بما يضمن حقوقهم، والحيلولة دون أية تجاوزات من أية جهة كانت.

واكد حزب الشعب على ما جاء في بيان المؤسسات والقوى والفعاليات الوطنية في نابلس.