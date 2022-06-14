الهيئة المستقلة تحمل إدارة جامعة النجاح المسؤولية الكاملة عن سلوك الامن واعتداءاته على الطلبة وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق

رام الله - وطن للانباء : قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" انها تتابع الأحداث المؤسفة التي وقعت ظهر اليوم الثلاثاء، أمام وداخل حرم جامعة النجاح الوطنية القديم، وما رافقه من اعتداء عناصر من أمن الجامعة بالضرب ورش الغاز على مجموعة من الطلبة، أدى إلى إصابة عدد منهم بجراح مختلفة، وذلك خلال تنظيمهم وقفه سلمية أمام بوابة الجامعة للمطالبة بحقوق طلابية، كما اعتدى امن الجامعة خلال الاحداث على الدكتور ناصر الدين الشاعر عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الذي كان يساهم في جهود الوساطة لإنهاء الازمة.

وقالت الهيئة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه "من المؤسف أن تقع هذه الأحداث المدانة بعد انتهاء اجتماع إيجابي لنائب الرئيس للشؤون الأكاديمية مع ممثلين عن الحراك الطلابي افضى الى تفاهمات إيجابية لإنهاء الازمة. وحسب توثيق الهيئة، فقد كان بإمكان امن الجامعة التعامل مع التجمع الذي حصل امام بوابة الجامعة ومحاولة بعض الطلاب المفصولين الدخول الى الجامعة بطريقة مختلفة واستيعاب الوضع دون الحاجة الى اللجوء الى القوة المفرطة والعنف ورش الغاز في مواجهة الطلاب والطالبات."

وتابعت الهيئة "هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يعتدي فيها أمن جامعة النجاح على الطلاب بالضرب، ما يستدعي قيام الجامعة بإجراءات جدية لمراجعة سلوك أمن الجامعة وعنف بعض عناصره، واتخاذ إجراءات وحازمة لضمان عدم تكرار ما حدث، وضبط سلوك أفراد أمن الجامعة وكف تدخلهم المباشر في النشاطات الطلابية، وإتباع الامن لمرجعية واضحة في إدارة الجامعة تضمن الاشراف الإداري المناسب عليه وعلى عناصره ومساءلتهم عن اية مخالفات او سلوك غير مهني يقع منهم".

وحملت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة عن سلوك الامن واعتداءاته، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق، وفق أنظمة الجامعة، ونشر نتائجه لضمان شفافية الإجراءات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في الاعتداء على الطلاب، مع تقديم الاعتذار لمن تم الاعتداء عليهم، وضمان حق جميع الطلاب في التعبير والتنظيم والعمل النقابي بحرية. كما تطالب الأطر الطلابية كافة بضرورة عدم الانجرار إلى مواقف تصعيدية تزيد من تعميق الأزمة وتضر بالعملية التعليمية في الجامعة، والاحتكام الى لغة الحوار بين مكونات الجامعة لمعالجة وتجاوز اية أزمات.