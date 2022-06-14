الجبهة الديمقراطية تدين اعتداء أمن جامعة النجاح على الطلبة وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة

رام الله - وطن: ادانت الجبهة الديمقراطية بشدة اعتداء أمن جامعة النجاح في نابلس على الطلبة المعتصمين بشكل سلمي، احتجاجا على فصل ادارة الجامعة لعدد من الطلبة على خلفية الأحداث التي وقعت قبل عدة أيام .

وطالبت الجبهة في بيان وصل وطن نسخة عنه أمن الجامعة بعدم التدخل في شؤون وأنشطة الحركة الطلالبية، وأن تقف إدارة الجامعة على نفس المسافة من جميع الكتل حتى تبقى الجامعة منارة للحرية والديمقراطية بدلا من تحويلها الى ساحة حرب وميدانا للاقتتال كما يجري هذه الأيام.

وقال البيان " آن الأوان لوضع حد لهذه الممارسات القمعية بحق الحركة الطلابية من قبل إدارة وأمن الجامعة و التي فاقت حد التصور وتجاوزت كل الخطوط الحمراء".

ودعا البيان كافة القوى والفعاليات والكتل الطلابية التوحد ورص الصفوف في مواجهة سياسة الجامعة وأمنها، الذي لا يعير احتراما لحرمة الجامعة ولا لحرمة الدم الفلسطيني ، وطالب البيان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة و محاسبة كل المتورطين في الاعتداء على الطلبة.

كما دعا البيان الى تحديد مسؤولية أمن الجامعة بالحفاظ على الأمن العام للجامعة ضد أي اعتداء خارجي أو على ممتلكاتها وعلى النظام العام ، وإبقائه خارج الحرم الجامعي أسوة ببقية الجامعات ، وتحريم تدخله بالحياة الطلابية وأنشطتها.

ودعا البيان كافة الكتل الطلابية الى بدء الحوار المسؤول من أجل صياغة ميثاق شرف يحرّم سياسة الإقصاء والتدخّل في شؤون الكتل الطلابية ، وتغليب لغة الحوار بين كافة الكتل الطلابية داخل الجامعة.