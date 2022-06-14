موسى حديد يشدد على الدور المطلوب من ايطاليا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الاتحاد الاوروبي

وطن: قال موسى حديد، رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أن ايطاليا بامكانها لعب دور ضاغط على دول الاتحاد الاوروبي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والتصدي لممارسات الاحتلال الاسرائيلي على كافة المستويات.

وأضاف حديد خلال لقائه مع نائبة وزير الخارجية الايطالية للتعاون الدولي مارينا "أن ايطاليا كانت دائما مساندة لحقوق الشعب الفلسطيني، واننا نتطلع اليوم الى دور اكثر ايجابية وتقدما للحكومة الايطالية للضغط على الدول في الاتحاد الاوروبي لوضع حد لمحاولات بعض الدول فرض بعض الشروط على التمويل للشعب الفلسطيني" من جهة، وحث الدول الاوروبية لاتخاذ مواقف حاسمة تجاه ممارسات الاحتلال الاسرائيلي تجاه شعبنا.

من ناحيتها اكدت نائبة وزير الخارجية مارينا ان الشعب والحكومة الايطاليين تتبنى مواقف ثابتة تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه باقامة دولته المستقلة، وان الحكومة الايطالية خلال الاشهر الماضية مارست دورا متقدما ضمن اروقة الاتحاد الاوروبي لضمان تأمين الدعم الاوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية دون شروط.

بدوره طلب المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله عناتي أن يكون هناك صندوق تمويل متخصص من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لتمويل مبادرات مشتركة بين البلديات الفلسطينية والايطالية في قضايا ذات اولوية لاسيما المشاريع البيئية ومشاريع الخاصة بتوطين اهداف التنمية المستدامة، مشيرا الى انه سيتم توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد بلديات أمبريا لتشكيل مظلة اوسع للتعاون بين بلديات فلسطين وايطاليا.

وقد عقد هذا الاجتماع الرسمي ضمن برنامج زيارة متخصص ينظمه الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بالشراكة مع شركائه في ايطاليا اتحاد بلديات أمبريا، اتحاد بلديات تراسيمينو، فيلكوس أمبريا، ضمن انشطة مشروع "شبكة الهيئات المحلية للتنمية المستدامة" حيث يضم الوفد الفلسطيني الى جانب موسى حديد رئيس الاتحاد، اريج عاصي رئيسة بلدية بيت لقيا، يوسف الخواجا رئيس بلدية نعلين، معين ضميدي رئيس بلدية حوارة، محمود برهم رئيس بلدية بيتا، عبدالله عناتي المدير التنفيذي للاتحاد، وداد القاضي منسقة المشروع.