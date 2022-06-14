بينيت: سيتم خلال زيارة بايدن إعلان خطوات اندماجنا في الشرق الأوسط ونرحب بزيارته للسعودية

وطن: أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن الأخير سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الرسمية المقرر إقامتها في 13-14 تموز.

وقال مكتب بينيت في سلسلة تغريدات على "تويتر" إنه "في إطار زيارة الرئيس المرتقبة، سيتم الكشف عن خطوات تعني بتعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط وبتعزيز ازدهار المنطقة برمتها، إلى جانب تفاهمات بشأن توطيد التعاون الأمني والمدني بين الولايات المتحدة وإسرائيل على نحو سيطلق التحالف القائم بين كلتا الدولتين إلى قمم جديدة".

وأضاف: "ترحب إسرائيل بزيارة الرئيس إلى المنطقة، وبضمن ذلك بزيارته بالغة الأهمية إلى المملكة العربية السعودية وجهوده الرامية إلى تعزيز المصالح المشتركة للدول وإلى توسيع دائرة السلام الإقليمي".

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق اليوم أن "الرئيس بايدن يزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 تموز لتعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3)، كما سيلتقي مع نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".