جامعة النجاح: الدوام غدا وبعد غد سيكون إلكترونيا

وطن: أعلنت إدارة جامعة النجاح أن الدوام غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، سيكون إلكترونيا ويشمل المختبرات والمساقات العملية الأخرى.

يأتي ذلك، عقب قمع عناصر الأمن التابع للجامعة، اليوم الثلاثاء اعتصاما نظمه الحراك الطلابي المستقل في الجامعة احتجاجا على فصل عدد من الطلبة من قبل الإدارة، اثر اعتصام سابق كان تعرض المشاركون فيه للاعتداء.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها اعتداء عناصر من أمن الجامعة بعنف على عدد من الطلبة ويدفعون ببعضهم ويلقونهم ارضا لإخراجهم من الجامعة، كما شمل الاعتداء الدكتور ناصر الدين الشاعر.. للمزيد اضغط هنا