الإفراج عن أسيرين من مخيم جنين أمضيا 16 عاما في سجون الاحتلال

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسيرين إياد فتحي عوض استيتي، ومحمد نايف أحمد عبورة من مخيم جنين، بعد أن أمضيا 16 عاما في الأسر.

وقال الأسيران لحظة الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي، عبر حاجز الظاهرية في مدينة الخليل، لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وتفرض الغرامات المالية الباهظة بحقهم، إضافة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق المرضى منهم.

وأضافا أن رسالة الأسرى هي بذل مزيد من الدعم لهم من أجل نيل حريتهم، مبرقين تحياتهم إلى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس.