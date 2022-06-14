رئيس مجلس إدارة الجامعة المؤسس في زيارة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

وطن: قام رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية المؤسس الدكتور يوسف عصفور بزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مكتبه في مدينة رام الله لاطلاعه على إنجازات الجامعة وتعريفه بها، رافق رئيس مجلس الإدارة في الزيارة عضو مجلس إدارة الجامعة الأستاذ أسيد عصفور.

في بداية اللقاء، قدم رئيس مجلس إدارة الجامعة المؤسس الدكتور عصفور نبذة تعريفية مفصلة عن الجامعة ونشأتها، وأبرز البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة في مراحل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، مشيرا إلى أن الجامعة العربية الأمريكية هي أول جامعة فلسطينية خاصة، واجهت العديد من المصاعب والعراقيل، لأنها تأسست في ظروف صعبة مرت على الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت، ورغم ذلك إلا أنها صمدت وكبرت، وأصبح كل فلسطيني يفتخر بها، بل واحتلت مكانا في الخارطة الدولية في مجال التعليم، مشيرا إلى الشراكة والتعاون ما بين الجامعة مع عشرات الجامعات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور عصفور أن الجامعة تحتضن أكثر من 12 الف طالب وطالبة قادمين من كافة المناطق الفلسطينية، بالإضافة الى فلسطين التاريخية، وأن أكثر من نصف الطلبة هم من الداخل الفلسطيني، وهذا يدل على أن الجامعة كسبت ثقة الجميع، وبما تقدمه من خدمات أكاديمية وبحثية، بالإضافة إلى خدمة المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن للجامعة مرافق تقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني من مختبرات ومراكز علاجية كالعلاج الوظيفي والطبيعي، بالإضافة إلى مختبرات طب الأسنان، وقريبا سيكون هناك مصنع للأطراف الصناعية يقدم خدماته على المستوى المحلي والإقليمي أيضا.

من جهته، أشاد أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة تحت إدارة واشراف رئيس مجلس إدارتها الدكتور يوسف عصفور، مثمنا جهوده على اهتمامه بالشباب والريادة في الجامعات وخاصة التعليم العالي.