الاعلان رسميا عن جولة الرئيس الأمريكي بايدن للمنطقة في ال 13 من الشهر المقبل

وطن: أعلن البيت الأبيض اليوم ان جولة الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط ستبدأ في الثالث عشر من شهر تموز يوليو المقبل وتستغرق حتى السادس عشر منه.

وسيستهل بايدن جولته في دولة الاحتلال والسلطة، وجاء في اعلان البيت الابيض ان الهدف من الزيارة هو تعزيز التزام الولايات المتحدة بضمان "امن إسرائيل" وازدهارها.

ثم سيتوجه إلى جدة بالسعودية في رحلة جوية مباشرة أولى من نوعها بين دولة الاحتلال والمملكة حيث سيجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود.

كما يشارك الرئيس الأمريكي في مؤتمر لدول الخليج والأردن والعراق ومصر.

وهذه اول زيارة سيقوم بها بايدن الى العربية السعودية منذ تدهور العلاقات بين البلدين في اعقاب انتقاد ادارة الرئيس الامريكي لوضع حقوق الانسان في المملكة السعودية ومقتل الصحفي جمال الخاشقجي.