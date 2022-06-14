فيديو | أمن جامعة النجاح يقمع بعنف اعتصاما للطلبة

وطن: قمع الامن التابع لجامعة النجاح الوطنية اليوم الثلاثاء اعتصاما نظمه الحراك الطلابي المستقل في الجامعة احتجاجا على فصل عدد من الطلبة من قبل الادارة، اثر اعتصام سابق كان تعرض المشاركون فيه للاعتداء.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها اعتداء عناصر من امن الجامعة بعنف على عدد من الطلبه ويدفعون ببعضهم ويلقونهم ارضا لأخراجهم من الجامعة.

وأصيب عددا من الطلبة بجروح مختلفة، حيث أظهرت المقاطع المصورة بعض الطلبة وهم ملقون على الارض، وبعضهم ينزف منه الدماء ويحتاج الى اسعاف.

وطالت واحدة من هذه الاعتداءات الدكتور ناصر الدين الشاعر، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، حيث رصدت لقطات مصورة بعض عناصر الامن وهم يدفعونه بعنف ارضا خارج الجامعة.

وجاء هذا الاعتصام الاحتجاجي للمطالبة بإلغاء قرارات فصل الطلبة التي رأت فيها الكتل الطلابية تعسفا، حيث قالت بعض الكتل بأن بعضا من هؤلاء الطلبة المفصولين كانوا ضحايا للاعتداء عليهم قبل ايام امام الجامعة.