الإعلان عن تشكيل فريق أهلي شبابي للمساءلة المجتمعية

وطن: أعلن تحالف مؤسسات "راصد فلسطين" وضمن مشروع "تعزيز المشاركة والمواطنة وادماج المرأة والشباب في الحياة المدنية العامة" عن اطلاق أعمال وأنشطة "الفريق الأهلي الشبابي للمساءلة المجتمعية".

ويأتي تشكيل الفريق بعد استكمال عملية بناء قدرات اعضاء وممثلي مؤسسات تحالف برنامج "راصد فلسطين" في مختلف محافظات الضفة الغربية. والتي انبثق عنها تشكيل "الفريق الاهلي الشبابي للمساءلة المجتمعية"، وهو الفريق الثاني المنبثق عن مشروع تحالف مؤسسات "راصد"، بعد تشكيل فريق الرقابة الشبابي على العملية الانتخابية في آذار الماضي بشبكة من حوالي مائتي مراقب.

سيختص "الفريق الأهلي الشبابي" الجديد بتنظيم جلسات حوار مجتمعي ومساءلة مجتمعية مع المجالس المحلية المُنتخبة ومدى انسجام وعودها وبرامجها الانتخابية خلال الحملات الانتخابية بما يخص حصراُ قضايا قطاع الشباب من الجنسين ومقارنة الوعود الانتخابية لهم مع التطبيق على أرض الواقع، باستخدام أداة قياس "راصد باروميتر" التي صممها وسيستخدمها اعضاء الفريق الشبابي.

ودعا "راصد" لجان المساءلة في فلسطين والمؤسسات النسوية والشبابية والناشطين الراغبين للمشاركة في عضوية "الفريق الأهلي الشبابي للمساءلة المجتمعية" وهو الاول من نوعه في المنطقة من حيث الاختصاص والفئة العمرية من الأعضاء، للانضمام بفعالية لأنشطة البرنامج بما يساهم في تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة من مزودي الخدمات العامة.

ويُنَفَذ برنامج تحالف مؤسسات "راصد فلسطين" بالشراكة مع المؤسسة الاوروبية من أجل الديمقراطية" ويضم مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء ومجموعات شبابية من كافة محافظات الضفة الغربية بهدف تعزيز المشاركة والمواطنة وادماج المرأة والشباب في الحياة المدنية العامة".