رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن استئناف المساعدات الاوروبية المالية للسلطة الفلسطينية

وطن: اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبيل اجتماعها اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء محمد اشتية في رام الله استئناف المساعدات الأوروبية المالية للسلطة الفلسطينية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي مع اشتية قبل اجتماعهما "أن الدعم الأوروبي لفلسطين سيتم استكماله".

واضافت ان الاتحاد الاوروبي يعد أكبر الداعمين لفلسطين بـ 600 مليون يورو سنويا، منوهة الى تأثير الحرب الروسية الاوكرانية المدمرة على أسعار المواد الغذائية وإمداداتها، خاصة ان فلسطين تعتمد على واردات الحبوب الأوكرانية، ما دفع الاتحاد الأوروبي الى تجنيد 25 مليون يورو لتحسين الأمن الغذائي في فلسطين.

واوضحت ان تمويل الاتحاد الأوروبي يدعم الناس ، وخاصة الأكثر ضعفاً، كما أنه يساعد على خلق الظروف المناسبة للفرص الاقتصادية، على سبيل المثال ، من خلال تمكين الوصول إلى المياه النظيفة وإمدادات الطاقة الموثوقة. إن فلسطين الآن تتعافى ببطء من الجائحة، لكنها تعاني من عواقب العدوان الروسي على أوكرانيا.