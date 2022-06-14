إضراب شامل لوسائل النقل العام بالمنطقة الغربية من محافظة رام الله الأحد القادم

وطن: أعلنت النقابة العامة لعمال النقل في المنطقة الغربية من محافظة رام الله والبيرة، أن وسائل النقل العام والتكسي ومكاتب النقل في المنطقة ستخوض إضراباً شاملاً عن العمل وتقديم الخدمة، احتجاجاً على المماطلة في إتمام الشارع الحيوي في المنطقة الغربية والذي يخدم أكثر من 100 ألف مواطن يقطنون 17 قرية غرب رام الله.

وأكد ممثل النقابة للمنطقة الغربية أمجد عبد الكريم لوطن، أن هذا الإضراب سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد القادم، في حال لم تباشر الجهات المسؤولة عملية تعبيد الشارع، الذي انتهت مهلة المدة التعاقدية لاستكماله منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وتشمل القرى التي من المتوقع تأثرها خلال الإضراب: "بدرس، قبيا، شقبا، شبتين، نعلين، مدية، خربثا بني حارث، دير قديس، راس كركر، الجانية، عين عريك، دير بزيع، بلعين، كفر نعمة، دير عمار، بيتلو وجمالة".

وأوضح عبد الكريم أن الإضراب الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد القادم، تم بالتوافق مع مجالس القرى الغربية، وبإشعار التنظيمات والبلديات والنقابة العامة لعمال النقل لمحافظة رام الله والبيرة.

يشار إلى أن الشارع المذكور بدأ العمل به منذ عام ونصف، فيما لا تزال الاتهامات متبادلة بين وزارة الاشغال والمقاولين بالمسؤولية عن التقصير الحاصل.