قلقيلية... وقفة رفضا لتقليص خدمات "الأونروا"

وطن: شارك عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمحافظة قلقيلية، رفضا لتقليص خدمات الوكالة، بالتزامن مع عقد لجنتها الاستشارية اجتماعا لها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات شؤون اللاجئين عبد الرحيم جبر، خلال الوقفة التي نظمتها اللجنة الشعبية لدائرة شؤون اللاجئين في محافظة قلقيلية، إن المـفـوض العـام الحـالـي للأونروا يحمل خلال اجتماعه اليوم رسالة مفادها أن وكالـة الغـوث لـن تستطيع تقـديم خـدماتها فـي ظـل العجـز المـالي، وهذا الطـرح مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أن فعاليات اللجنة ستستمر في كافة المحافظات إيمانا بأحقيتنا بمطالبنا وعلى المجتمع الدولي الالتزام الثابت تجاه "الأونروا"، بالتوصـل إلـى حـل عـادل لمحنتهم المالية.

وقال ممثل القوى والفصائل الوطنية بقلقيلية مروان خضر، إن هذه القرارات هدفها تضييق الخناق على شعبنا الفلسطيني الذي يعيش نكبات تتمثل بعمليات ضغط الاحتلال وحصـاره والاستيلاء على الأراضي وقتـل للمواطنين وهـدم للبيـوت، فالنكبة لم تتوقف منذ أكثـر مـن 70 عامـا، ونشاهد يوميا مـا يحصـل فـي الأرض المحتلة من إخطارات هدم للبيوت وقتل للمواطنين الأبرياء.

وشدد على ضرورة التصدي لكل المحاولات التي تحاك ضد حقوق اللاجئين، ومحاولة الالتفاف علـى قـرارات الشـرعية الدوليـة، التـي تمـنـح كـل الحقـوق الواجبـة للاجئين الفلسطينيين.

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