البنك الوطني يحصل على شهادة الالتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات الدفع(PCI-DSS) من مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي

وطن: تسلم البنك الوطني اليوم شهادة الالتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات الدفع الالكتروني (PCI-DSS) بإصدارها الأخير من قبل مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي، وجاء ذلك بعد اجراء عملية تدقيق شاملة من قبل المدققين المعتمدين ضمت مركز البيانات الرئيسي، والموقع البديل، بالإضافة الى الصرافات الآلية المنتشرة في انحاء الضفة الغربية، وخدمتي الوطني أونلاين وموبايل، والبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المباشر.

وتسلم الشهادة مساعد الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في البنك الوطني، عادل حسّان خلال حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة في مقر الإدارة العامة للبنك، حيث قام بتسليمه الشهادة المدقق المعتمد من مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي ربيع بركات، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامه خليل، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك.

تعقيبا على ذلك، أعرب خليل عن فخره بهذه الشهادة مشيرا أنها وسام دولي جديد للبنك، يضعه على مستوى البنوك الإقليمية والعالمية بامتثاله لأعلى المعايير المتبعة في تعاملات الدفع الإلكتروني وأمن المعلومات على المستوى العالمي. وأشار خليل أن اجتياز البنك لكافة الفحوصات المطلوبة يؤكد مجددا وضع أمن معلومات عملائنا على سلم الأولويات، وتوفير البنك بيئة آمنة لتعاملاتهم الالكترونية وتلبية متطلباتهم المصرفية المتنوعة باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها أماناً.

ومن ناحيته أضاف حسان أن البنك يسعى دائماً لتطبيق كافة المعايير الأمنية العالمية والسياسات والمنهجيات الفضلى لحماية أصول البنك المعلوماتية، مشيرا ان البنك الوطني من أوائل البنوك في المنطقة التي تبنت منهجية انعدام الثقة (Zero Trust Methodology )، والتي توفر حلاً شاملاً لتأمين الوصول الكامل الى التطبيقات والخدمات والبيئة الخاصة بالبنك، من خلال الحلول التي تنشئ الثقة بالمستخدمين والأجهزة والمصادقة والمراقبة المستمرة لكل محاولة وصول، باستخدام سياسات أمان مخصصة تحمي كل التطبيقات وتساعد في الحد من المخاطر الأمنية والسيبرانية والكشف عنها والتصدي لها عبر الأنظمة والأدوات التي بدء البنك بتطبيقها.

ومن جانبه قال بركات، " أنا فخور بتسليم شهادة PCI-DSS للبنك الوطني اليوم، فقد استثمر البنك الوقت والجهد والموارد لتعزيز مستوى الأمان، وتلبية المتطلبات الصارمة لمجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي. إنه أمر رائع أن نرى مؤسسة مصرفية فلسطينية رائدة تسعى إلى مستويات عالية من الأمان والمرونة والحماية لخدماتها ولبيانات عملائها، إنها شهادة لإدارة وفريق البنك الوطني لتفانيهم والتزامهم بالتميز."