القطب في النجاح يدعو الكتل الطلابية الى صياغة ميثاق شرف يحرّم سياسة الاقصاء والتدخل في شؤون الكتل الطلابية

وطن: أصدر القطب الطلابي الديمقراطي في جامعة النجاح الوطنية ، بيانا تناول فيه التطورات الأخيرة في الجامعة ، وقرارات لجنة التحقيق في أحداث جامعة النجاح المؤسفة ، والتي اعلنت ادارة الجامعة على اثرها فصل عشرة طلاب من كوادر الكتل الطلابية، دعا فيه الكتل الطلابية الى صياغة ميثاق شرف يحرّم سياسة الاقصاء والتدخل في شؤون الكتل الطلابية.

وقال البيان "إننا إذ نعتبر هذا القرار متسرعا ولا يعالج جذور الأزمة، ودعا إدارة الجامعة الى إعادة النظر فيه والعدول عنه"، وفي ذات الوقت رحّب البيان بمبادرة لجنة المؤسسات والقوى والفعاليات الوطنية في محافظة نابلس ، وما جاء في بيانها الصادر أمس بضرورة فتح حوار مع ادارة الجامعة ومع الكتل الطلابية للوصول الى حلول منصفة لجميع الاطراف.

ودعا القطب الطلابي الديمقراطي كافة الكتل الطلابية الى البدء بحوار مسؤول ، وصياغة ميثاق شرف يحرّم سياسة الاقصاء والتدخّل في شؤون الكتل الطلابية ، وتغليب لغة الحوار بين كافة الكتل الطلابية داخل الجامعة.

كما أضاف البيان "اننا ندعو الى توحيد جهود كافة الكتل الطلابية في الضغط على ادارة الجامعة ،لإعادة فتح مقرات الكتل الطلابية وفتح المجال للكتل كافة ودون استثناء لممارسة انشطتها النقابية – المطلبية والوطنية ، وان تقف ادارة الجامعة على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز او اقصاء".