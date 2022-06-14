الجامعة العربية الأمريكية تستقبل وفدا دبلوماسيا

وطن: استقبل رئيس الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، وفدا دبلوماسيا ضم، مكتب الاتحاد الأوروبي، وممثلو السويد، وهولندا، وايرلندا، وبلجيكا، وألمانيا، والنرويج، وكندا، الذين زاروا الجامعة للتعرف عليها.

وكان إلى جانب رئيس الجامعة في الاستقبال، محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ومستشار مجلس إدارة الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور عدلي صالح، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مؤيد أبو صاع، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ونائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية الدكتورة دلال عريقات.

في بداية اللقاء، رحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أبو زهري بالحضور، وقدم نبذة تعريفية عن الجامعة ونشأتها وتأسيسها، مشيرا إلى أن الجامعة العربية الأمريكية أول جامعة خاصة في فلسطين، تقوم على أهداف ثلاث وهي التطوير الأكاديمي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع المحلي، وأوضح أن الجامعة واجهت العديد من الصعوبات والعقبات بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني إلا أنها استطاعت التغلب عليها، وأصبحت من أبرز الجامعات الفلسطينية، مؤكدا على أهمية الشراكة مع الجامعات الدولية.

من جهته، أطلع محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب الوفد الضيف الهجمات المتزايدة من قبل الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في محافظة جنين، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من شهرين والجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين ومخيمها وبلداتها وقراها، وكل اقتحام يكبد الفلسطينيين مخاسر بشرية ومادية، ومحاولات لضرب الاقتصاد الفلسطيني في المحافظة، متأملا من الوفد الأوروبي أن يوصل رسالة الشعب الفلسطيني وما يعانيه من الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها، أكدت نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية الدكتورة دلال عريقات على أن التعليم هو أحد أشكال الصمود، واستعرضت استراتيجية التدويل التي تتبناها الجامعة من خلال الشراكات والبرامج مع جامعات مختلفة منها الأوروبية والأمريكية، كما استعرضت أبرز البرامج الأكاديمية التي تدرس في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، سواء في حرمها الرئيس في جنين أو في مدينة رام الله، وأوضحت أن للجامعة مراكز ومرافق من خلالها يطبق الطلبة عمليا كل ما تعلموه نظريا، وفي ذات الوقت تقدم خدماتها للمجتمع المحلي، وأكدت على أهمية توطيد العلاقات مع الجامعات الأوروبية في سبيل تبادل الخبرات بين الأكاديميين والطلبة، وأوضحت أن زيارة الوفد الدبلوماسي تأتي ضمن رؤية الجامعة في الانفتاح على العالم من خلال التعليم.

تلا اللقاء، جولة للوفد الضيف في مرافق الجامعة ضمت مصنع الأطراف الصناعية، والكليات الطبية، ومختبر التشريح في كلية الطب البشري بالإضافة إلى مراكز العلاج الطبيعي والوظيفي.

كما قام الوفد الضيف بجولة في محافظة جنين تضمنت زيارة كنيسة برقين، ومسرح الحرية في مخيم جنين.