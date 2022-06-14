الإحصاء: ارتفاع اسعار المستهلك بنسبة 3.43% مقارنة بأيار 2021

وطن: وطن: ذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين شهد استقرارا خلال شهر ايار الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، ولكنه شهد ارتفاعا مقارنة بشهر ايار من العام الماضي.

واوضح ان الرقم القياسي لاسعار المستهلك سجل ارتفاعا بنسبة 3.43%، وذلك بواقع 4.65% في القدس، وبنسبة 3.41% في قطاع غزة، وبنسبة 3.19% في الضفة الغربية، خلال شهر أيار الماضي 2022 مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق.

وبالمقارنة مع الشهر السابق؛ شهدت أسعار المستهلك شبه استقرار خلال شهر أيار 2022 بالرُغم من ارتفاع أسعار الخبز والطحين نتيجة لتراجع أسعار الخضروات الطازجة والدواجن

خلال شهر أيار 2022 سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً طفيفا مقداره 0.27% مقارنة مع شهر نيسان 2022.

وعلى مستوى المناطق الفلسطينية سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 1.47% خلال شهر أيار 2022 مقارنة مع شهر نيسان 2022.

وفي الضفة الغربية سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر أيار 2022 مقارنة مع شهر نيسان 2022.

وفي القدس سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 0.56% خلال شهر أيار 2022 مقارنة مع شهر نيسان 2022.