اصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

وطن: اصيب شابان برصاص الاحتلال في نابلس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة خلة العامود بالمدينة فجر اليوم.

وافادت مصادر محلية ان قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وحاصرت وداهمت عددا من المنازل، وان اشتباكات ومواجهات اندلعت خلال ذلك، اطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية وقنابل الغاز ما اسفر عن اصابة شابين بالرصاص وعدد اخر بحالات اختناق.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الاحتلال استهدف عدداً من المركبات بالرصاص الحي في المنطقة.