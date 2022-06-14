أكثر من 87 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة

وطن: يتوجه صباح اليوم الثلاثاء، 87 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحان الثانوية العامة لجميع الفروع بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والخارج.

ويتقدم 87222 طالب وطالبة للامتحان الأول لجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

ويبلغ عدد قاعات الامتحان 729 قاعة، فيما يشارك 25 ألف معلم ومعلمة ومراقبين وإداريين ومدراء قاعات، للإشراف على سير الامتحان.

وستبدأ الامتحانات اليوم الثلاثاء (14 يونيو حزيران الجاري)، وتنتهي في (4 يوليو تموز القادم).

ويستهل امتحان الثانوية العامة اليوم الساعة التاسعة صباحا بمبحث اللغة الغربية لجميع الفروع وهي (علمي، أدبي، شرعي، ريادة وأعمال، زراعي، صناعي، فندقي، اقتصاد منزلي)، فيما تنتهي الامتحانات بمبحث تكنولوجيا المعلومات لجميع المباحث بتاريخ 4 تموز 2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة ينطلق بتاريخ 8 آب 2022، وينتهي بتاريخ 20 آب.