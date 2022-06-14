الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بينهم زوجة أسير
14.06.2022 07:14 AM
وطن: اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا على الأقل خلال اقتحامها مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، فجر اليوم.
وعرف من بين المعتقلين:
زوجة الأسير زياد خليف- بيت لحم
المحرر أحمد أبو راس- دورا جنوب الخليل
سائد حسني- مخيم عقبة جبر بأريحا
مجد الخواجا- رام الله
الفتى إبراهيم وليد صباح- تقوع شرق بيت لحم
ميسرة أبو صويص- رمانة غرب جنين
أحمد صالح الرفاعي- رمانة
خالد بدير- فرعون قرب طولكرم
مثنى بدير- فرعون
عبد الرحمن ستيتية- نابلس
رامي حدوش- صوريف شمال الخليل
إياد العكة- نابلس