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وطن الأخبار فلسطيني

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بينهم زوجة أسير

14.06.2022 07:14 AM
الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بينهم زوجة أسير

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا على الأقل خلال اقتحامها مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، فجر اليوم.

وعرف من بين المعتقلين:

زوجة الأسير زياد خليف- بيت لحم

المحرر أحمد أبو راس- دورا جنوب الخليل

 سائد حسني- مخيم عقبة جبر بأريحا

 مجد الخواجا- رام الله

 الفتى إبراهيم وليد صباح- تقوع شرق بيت لحم

 ميسرة أبو صويص- رمانة غرب جنين

أحمد صالح الرفاعي- رمانة

خالد بدير- فرعون قرب طولكرم

مثنى بدير- فرعون

عبد الرحمن ستيتية- نابلس

رامي حدوش- صوريف شمال الخليل

إياد العكة- نابلس 

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