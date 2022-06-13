فصائل المقاومة: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين المضربين عن الطعام

وطن: أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خالد البطش على دعم قضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وخاصة المضربين عن الطعام.

جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر صحفي للقوى الوطنية والإسلامية عقب الاجتماع الطارئ، الذي دعت له حركة الجهاد الاسلامي لبحث الموقف من العدوان الاسرائيلي المتواصل.

و حمل البطش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين المضربين، مطالباً المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحقيق مطالبهم بإنهاء الاعتقال الإداري وحق الأسرى في الحصول على العلاج وندين قانون منع تقديم العلاج للأسرى

و دعا البطش لتوسيع الحراك الشعبي لنصرة الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام، مؤكداً على أن الفصائل الفلسطينية ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة ملف الأسرى المضربين عن الطعام و ستقوم بكل واجب من أجل عودتهم لأهاليهم.

و أكد أن يوم الجمعة المقبل سيكون يوم غضب في مواجهة الاحتلال في كل محاور الاشتباك.

كما تطرق البطش الى تصاعد عمليات الاستيطان في أراضي الضفة و القدس قائلاً: "نتابع ملف الاستيطان ومصادرة الأراضي والإعدام الميداني والقتل الذي يتم بدم بارد بحق أبناء شعبنا، نشدد على موقفنا الرافض لمحاولات الاحتلال الاستفراد بالضفة والقدس وكافة أماكن تواجد شعبنا من خلال مواصلة عدوانه وجرائمه والتي تتخذ من صمت وعجز المجتمع الدولي غطاء للتمادي في هذه الاعتداءات".

و شدد البطش على حق شعبنا الدفاع عن نفسه وحق المقاومة متمثلة بغرفة العمليات المشتركة وأذرعها بالضفة بالتصدي لكل الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، مضيفاً: "المقاومة بكل أشكالها حق لنا".

كما دعا كافة الجهات العربية والدولية وفي مقدمتهم الشقيقة مصر، إلى التدخل العاجل للجم سلوك الاحتلال في القدس والضفة الغربية ولإنهاء معاناة المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم خليل عواودة ورائد ريان.