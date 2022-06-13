وكيل "التعليم العالي" يبحث مع الجانب الفرنسي سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

وطن: - بحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح، اليوم الإثنين، مع رئيس برنامج التعاون الثقافي في القنصلية الفرنسية جولوم روبرت؛ سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية.

وناقش الطرفان التعاون المستقبلي وترتيب آليات تنفيذ برامج بحثية مشتركة بين البلدين، والتعاون في مجالات التبادل الأكاديمي؛ بما يشمل تبادل الأساتذة والطلبة والباحثين، ودعم وتعزيز التعليم التقني.

وأطلع صالح الجانب الفرنسي على خطط الوزارة لدعم البحث العلمي وتجويد المخرجات البحثية، وتعزيز التعاون والشراكات على الصعيد الدولي، إضافة إلى جهود الوزارة لتعزيز ريادة الأعمال للطلبة والخريجين، بهدف زيادة فرص التحاقهم في سوق العمل.

من جانبه، أكد روبرت الاهتمام والحرص على تعزيز التعاون مع الوزارة لتطوير قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، لافتاً إلى أهمية التعاون البحثي بين الجامعات الفرنسية ونظيراتها الفلسطينية؛ ولا سيما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك