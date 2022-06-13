الاحتلال يمنع الأسير المحرر أسيد أبو خضير من السفر الى الأردن

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الاثنين، الأسير الأردني المحرر أسيد أبو خضير، من العودة إلى الأردن.

وذكرت مصادر عائلية، لمكتب "إعلام الأسرى" أن أسيد توجه لجسر الملك حسين ظهر اليوم للمرور حيث عائلته في الأردن وبعد وصوله للجسر، تم إخباره من قبل قوات الاحتلال أنه ممنوع من السفر وعليه العودة إلى فلسطين المحتلة، وبذلك تم حرمانه من الالتقاء بعائلته في الأردن .

يذكر أن الأسير الأردني المحرر أسيد أبو خضير، أفرج عنه الاسبوع الماضي بعد قضائه حكماً مدته ست سنوات في سجون الاحتلال.