خارجية الاحتلال تطلب من المستوطنين مغادرة تركيا فورا وعدم السفر اليها

وطن: دعا وزير خارجية الاحتلال، يائير لبيد، المستوطنين إلى عدم السفر إلى تركيا وعودة الموجودين هناك فورا.

ودعا لابيد، اليوم الاثنين عبر تويتر، المستوطنين إلى عدم السفر إلى إسطنبول، والى عدم السفر الى تركيا

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن خارجية الاحتلال أطلعت تركيا بشكل مسبق على دعوة يائير لبيد بعدم السفر إلى تركيا، مشيرة إلى أن الأتراك لم يعترضوا وقالوا إنهم يدركون الموقف جيدا ويأخذونه على محمل الجد.

وفي وقت سابق أفادت تقارير بأن سلطات الاحتلال وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا الشهر الماضي على أهداف إسرائيلية.

وقال مصدر أمني لـ"نيوز 13" إن هناك خطرا واضحا ومباشرا على حياة المستوطنين في تركيا.