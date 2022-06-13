وقفة دعم وإسناد للأسيرين عواودة وريان في بيت لحم

وطن: شارك عشرات المواطنين، اليوم الاثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم.

وقال رئيس جمعية الأسرى المحررين في بيت لحم محمد حميدة إن الأسير عواودة أمضى ما يقارب 105 أيام في إضرابه عن الطعام، بينما أمضى الأسير ريان 65 يوما، مؤكدا أن كليهما يعاني وضعا صحيا صعبا، في ظل تعنت سلطات الاحتلال واستمرار اعتقالهما الإداري.

وأوضح أن سجون الاحتلال باتت منبتا للأمراض في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد، مناشدا جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإنقاذ حياة الأسرى من بطش الاحتلال.