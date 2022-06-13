وقفة في جامعة النجاح احتجاجا على فصل عدد من الطلبة

وطن: شارك حشد من الطلبة في وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة جامعة النجاح في نابلس اليوم الاثنين، وذلك رفضا لقرار فصل عدد من الطلاب.

وردد المعتصمون هتافات غاضبة وأخرى مطالبة بتوفير بيئة جامعية آمنة وإلغاء قرارات الفصل بحق عدد من الطلبة.

وجاءت هذه الوقفة بعد ان قررت إدارة جامعة النجاح فصل 15 شخصا بينهم 5 طلاب من الكتلة الإسلامية و5 طلاب من الشبيبة ومثلهم من أمن الجامعة، وذلك اثر الأحداث التي وقعت قبل أيام أمام الجامعة.

وكان عناصر امن بزي مدني اعتدوا على طلاب من الكتلة الإسلامية خلال وقفة احتجاجية نظموها امام مبنى جامعة النجاح يوم الأربعاء الماضي.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها في حينها اعتداءات بالضرب مهاجمة عناصر من امن الجامعة وطلبة اخرين لمجموعة من الطلاب المعتصمين احتجاجا امام الجامعة.

وتم امس الإعلان عن فصل 15 شخصا، منهم خمسة من طلبة الكتلة الإسلامية، وخمسة من حركة الشبيبة، وخمسة من أمن الجامعة ارتباطا بذلك.