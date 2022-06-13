بايدن يربط زيارته المتوقعة للسعودية باجتماع هام يتعلق بأمن"إسرائيل"

وطن: ذكرت صحسفة هآرتس العبرية ان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الأحد، إن زيارته المزمعة للسعودية، الشهر المقبل، مرتبطة بمصالح "إسرائيل الأمنية".

ونفى بايدن أن تكون الرحلة مرتبطة بمحاولة لتجنيد السعودية لمحاربة ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وستأتي زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية ضمن زيارة مطولة للشرق الأوسط، يتوقع أن تشمل "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.

وأضاف بايدن أثناء وقوفه إلى جانب الطائرة الرئاسية أن "الرحلة تتعلق باجتماع كبير من المنتظر عقده في السعودية ويتعلق بالأمن القومي للإسرائيليين". وشدد ردا على سؤال حول هذا الموضوع "لدي خطة وهي تتعلق بقضايا أكبر بكثير من أسعار الطاقة".

ومن المتوقع أن تشمل زيارة بايدن للسعودية قمة إقليمية يحضرها قادة السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت ومصر والأردن والعراق.

وستعقد القمة في ضوء قرار البنتاغون "دفع اتفاقية دفاعية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، التي ستوحد قواها ضد إيران"، حسب هآرتس

وتم تقديم التشريع الخاص بهذا الموضوع إلى الكونجرس يوم الخميس، ويتم الترويج له من قبل أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ، الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء.

ويشكل القانون محاولة من قبل الولايات المتحدة لتعزيز التعاون العسكري بين دولة الاحتلال ودول في الشرق الأوسط، بعد اتفاقيات التطبيع الموقعة في السنوات الأخيرة.

وبموجب مشروع القانون، من المتوقع أن يضع البنتاغون استراتيجية لإنشاء نظام دفاع جوي في غضون 180 يومًا من موعد سن القانون. وبموجب الاقتراح، ستوفر المجموعة حماية أفضل لإسرائيل والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر والعراق والأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان ضد "الصواريخ البرية والبحرية والأنظمة الجوية المأهولة وغير المأهولة والهجمات الصاروخية الإيرانية".