الاحتلال خرق الأجواء اللبنانية 22 ألف مرة خلال 15 عاما

وطن: ذكر تقرير نشر على موقع "airpressure.info"، أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية أكثر من 22 ألف مرة منذ عام 2007.

وبحسب التقرير الذي نشرته وسائل إعلام غربية، فإنه خلال 15 عاما، اقتحمت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" المجال الجوي للبلاد أكثر من ثمانية آلاف مرة، والطائرات بدون طيار - 13 ألفا.

وأضاف التقرير أن سلاح جو الاحتلال خرق بانتظام الأجواء اللبنانية وقام برحلات استطلاعية فوق جنوب لبنان ومنطقة البقاع ووسط البلاد.

ولفت التقرير إلى أن الطائرات المقاتلة في طيران الاحتلال، على وجه الخصوص، تستخدم الأجواء اللبنانية لضرب الأراضي السورية.

من جهتها وجهت السلطات اللبنانية مرارا مذكرات احتجاج إلى الأمم المتحدة تطالب فيها بالضغط على تل أبيب والدعوة لاحترام سيادة لبنان والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006.