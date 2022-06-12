تجدد الشجار بين عائلتي اخليل وأبو عياش في بيت أمر شمال الخليل

وطن: تجدد الشجار بين عائلة اخليل وأبو عياش، مساء اليوم الاحد، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية لـوطن، بأن الطرفين تبادلا إطلاق النار، وتم إلقاء عبوات حارقة على عدد من المنازل، على خلفية شجار وقع قبل نحو شهرين، قُتل فيه شابان من عائلة أبو عياش.

ولا يزال الوضع متوترا، في ظل غياب الأجهزة الأمنية من البلدة.

ووقعت اشتباكات بين العائلتين أمس الأول، أصيب خلالها 4 مواطنين بينهم فتاة، وحضرت قوات من الأجهزة الأمنية إلى البلدة وتم إنهاء الاشتباكات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الأجهزة الأمنية انسحبت أمس السبت من البلدة، بسبب عدم وجود تنسيق أمني مع الاحتلال للبقاء في البلدة.