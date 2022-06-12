الهيئة المستقلة تطالب داخلية غزة بالتحقيق في وفاة المواطن نواف الحسنات المحتجز لدى الشرطة العسكرية

وطن: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية والنيابة العامة في غزة بالتحقيق في وفاة المواطن نواف الحسنات المحتجز لدى جهاز الشرطة العسكرية، وإعلان النتائج.

وأضافت الهية في بيان لها، الأحد، وصل وطن، أنها ستقوم بإجراء تحقيقات مستقلة بما في ذلك زيارة مركز الاحتجاز الذي كان يتواجد فيه المتوفى، للوقوف على حيثيات حادثة الوفاة.

وقالت الهيئة إنها تتابع وفاة المواطن نواف محمد الحسنات، ٤٥ عاماً، من مدينة رفح، المحتجز لدى جهاز الشرطة العسكرية في قطاع غزة، والذي أُعلن عن وفاته يوم أمس السبت الموافق 11/6/2022، بعد أن تم نقله إلى المستشفى، وأُدخل إلى العناية المكثفة.

وأضافت أنها تواصلت طواقم الهيئة مع عائلته واستمعت إلى إفاداتهم، حيث أوضحوا أنه تم إبلاغهم بنقله للمستشفى يوم الأربعاء الموافق 8/6/202، وتم منحه إجازة أثناء تواجده في المستشفى، وبقيت العائلة تتابع حالته مع الأطباء، إلى أن تُوفي، وتم عرضه على الطب الشرعي، لكن دون أن يتم تشريح الجثة بناء على رغبة العائلة، وتم دفنه عصر أمس السبت.