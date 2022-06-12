نقيب المهندسين لوطن: النقابات المهنية قررت توحيد جهودها والنضال المشترك لتحقيق مطالبها

وطن: قالت نادية حبش نقيب المهندسين لـوطن، إن مجمع النقابات المهنية الذي يضم كل من "الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين، والمهندسين، والأطباء البيطرين،" اتفق على توحيد الجهود بين تلك النقابات في نضالها لإحقاق حقوق منتسبيها ضمن عمل مشترك.

وأضافت حبش أن النقابات المهنية ستقف مع بعضها البعض ضمن عمل مشترك وجماعي لتلبية مطالبها.

وأوضحت أن النقابات اجتمعت اليوم، وخرجت ببيان مشترك، يطالب بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقباء المهنين، لأن جميع النقابات المهنية دون استثناء لها اتفاقيات موقعة مع الحكومة وغير منفذة.

وقرر مجمع النقابات المهنية، تنظيم فعاليات مشتركة للنقابات المهنية في سبيل تحصيل الحقوق العادلة، وستكون أولى هذه الفعاليات اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء بتاريخ 4/7/2022 الساعة العاشرة صباحا، للضغط على الحكومة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بالاتفاقيات مع كافة النقابات المهنية.

واتفق النقباء في اجتماعهم اليوم، على التنسيق المستمر فيما يتعلق بكافة الفعاليات، مؤكدين على أن مجلس النقباء سيبقى في حالة انعقاد دائم حتى تحصيل الحقوق، وسيتم الإعلام لاحقا عن كافة الفعاليات المشتركة.