الإعلان عن إطلاق مسابقة بعنوان "عريقة كشجرة زيتون، وفتيّة كثمرتها".





وطن: أطلقت جمعية Pro Terra Sancta ومتحف تراسنطا الأرض -المقدّسة في البلدة القديمة مسابقة "عريقة كشجرة زيتون، وفتيّة كثمرتها". وتهدف المسابقة إلى تشجيع الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا (أفرادًا أو شركات) على الابتكار عن طريق الاستلهام من مجموعات متحف تراسنطا الأثريّة وإعادة تشكيلها بشكل إبداعي لتطوير تصميم فريد وعصري، فَتِيّ مثل الزّيتون الأخضر، لكنّه مستوحى من القطع الأثريّة العريقة عراقة شجر الزّيتون الفلسطيني.

كما وسيحصل ثلاثة فائزين على ما مجموعه 5000 يورو ضمن فئات المسابقة الثلاث: 1. جائزة تراسنطا للتصميم؛ 2. جائزة تراسنطا "المصمّم/ة الشاب/ة" (25 سنة وما دون، سيتم تخصيص 150 يورو كدعم مالي لإنتاج نموذج أولي)؛ 3. جائزة تراسنطا لتصميم من "اختيار الجمهور". إضافة إلى التزام الجمعيّة والمتحف بالتّرويج المناسب للمتسابقين من خلال عرض أعمالهم الفنيّة في المتحف خلال فترة المسابقة، ودعوة العديد من الصحفيّين والمؤسّسات الشّريكة للمشاركة في يوم العرض وإعلان النتائج.

يذكر بأن مشروع "حكاية تراث" هو مبادرة تعليميّة تربويّة مخصّصة للشباب الفلسطيني، يسعى إلى الوصول إلى 10,000 طالب/ة فلسطيني/ة من الفئة العمريّة ما بين 5-18 عام، إضافة إلى 2000 فلسطيني/ة من فئة الشّباب ما بين 18-30 عام، و200 عائلة فلسطينيّة من شرقيّ القدس. حيث باشر المشروع بإنشاء فريق متخصّص من الخبراء المحليّين والدّوليّين، إذ يقدّم الفريق المتخصّص برنامج تدريب وظيفي للخرّيجين المحليّين، كما ويولي اهتماماً خاصّاً للوصول والدّمج. يسعى "حكاية تراث" من خلال خلق شبكة من العلاقات مع مؤسّسات المجتمع المدني والمتاحف المحليّة الأخرى إلى إشراك مدارس شرقيّ القدس في تطوير الأنشطة التعليميّة والتربويّة والمشاركة في تصميم أدوات مخصّصة لاحتياجاتهم.

ويعرض متحف تراسنطا- الأرض المقدّسة أكثر من 4 آلاف عام من التّراث الأثريّ والتاريخيّ والفنيّ الذي تمّ حفظه من قبل الرّهبان الفرنسيسكان على مدى القرون الثّمانية الماضية.