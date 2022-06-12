إصابة بالغة الخطورة لشاب تعرض للطعن من قبل قريب له في كفر قاسم

وطن: أصيب شاب (19 عاما) بجروح بالغة الخطورة، جراء طعنه من قريب له (37 عاما) من سكان مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل.

ووصل المصاب وهو ينزف إلى مركز الشرطة بالمدينة وأدعى أن قريبه طعنه، وعليه باشرت الشرطة التحقيق إلى جانب أعمال البحث عن المشتبه به، فيما نقل المصاب للعلاج في المستشفى بحالة خطيرة، وفق بيان للشرطة الإسرائيلية.

وأضافت الشرطة أن "محققي الشرطة توجهوا إلى منزل الضحية أيضا وجمعوا النتائج والأدلة، وتمكنوا من اعتقال المشتبه به وإحالته للتحقيق".